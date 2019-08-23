شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أدب عربي: شخصية «عبلة» في شعر عنترة بن شداد غير حقيقية ومستوحاه من وحي خياله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن شخصية عنترة بن شداد إحدى الشخصيات التاريخية التي يفخر بها التاريخ العربي، لأنه كان مبدعا في كل المجالات التي خاضها، كشاعر أو فارس أو عاشق أبدع في كل تلك الفنون، لافتا إلى ضرورة أن يقرأ الشباب سيرة الفارس عنترة بن شداد ويقفوا على بطولاته.

وأضاف أستاذ الأدب العربي، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «TeN»، أن عنترة بن شداد كان بطلا ملحميا ينتمي إلى الجيل المتأخر من الشعراء الذين استلهموا التراث، مشيرا إلى أن العديد من المشاهد في شعر عنترة بن شداد تدل على أن شخصية «عبلة» في شعره غير حقيقية ومستوحاة من خياله.

وأوضح أن شعر عنترة قدم «عبلة» على أنها محبوبة صغيرة وفتاة كبيرة، وأم، وقدمها على أنها من قبيلة بينها وبين قبيلته معارك وحروب، وبعض الكتابات قدمتها على أنها ابنة عمه أو من قبيلته، وهو ما يدعم فكرة أن شخصيتها مستوحاة من خياله في أشعاره.