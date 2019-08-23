شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة قنوات «الحياة» توقف برنامج صبايا الخير وريهام سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

وأضافت أن هذا الايقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كل مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.