شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين للتحقيق في «تجاوزات» ريهام سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين عن عقد اجتماع طارئ لبحث ما جاء في حلقة ريهام سعيد الأخيرة من تجاوزات ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان إعلام مهنى مسؤول.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع يأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

أضافت النقابة أن الاجتماع سينعقد بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة، بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد، المذاع على قناة الحياة «من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق وتحمل إهانة وتمييزا ضد المرأة المصرية في الوقت الذي لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا في الارتقاء والعلو من شأن المرأة المصرية في جميع المحافل الداخلية والخارجية» بحسب نص البيان.