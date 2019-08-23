شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 296 مليونًا و20 ألفًا و491 جنيهًا خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يوليو 2019 عن 1293 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 228 مليونا 557 ألفا و181 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 95 مليونا و298 ألفا و469 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 59 مليونا و302 ألف و490 جنيها والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 41 ألفا و282 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 154 مليونا و642 ألفا و241 جنيها .

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وخلال شهر يوليو 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 209 سيارات نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 67 مليونا و463 ألفا و310 جنيهات.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 18مليونا و686 ألفا و376 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 12 مليونا و201 ألف و307 جنيهات والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 576 ألفا و175 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 31 مليونا و463 ألفا و858 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يوليو 2019 عن 1492 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 296 مليونا 20 ألفا و491 جنيها خلال يوليو 2019 ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 186 مليونا و106آلاف و99 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 2019 حوالى 181 سيارة، كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.