شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تدشن منظومة معلوماتية متكاملة لقطاعات الصحة والتعليم والسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدشن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى منظومة المعلومات المتكاملة لمحافظة الجيزة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لبناء منظومة معلوماتية متكاملة يتم تعميمها على باقى المحافظات بعد ثبات نجاح التجربة .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الهدف من المنظومة هو رقمنه البيانات وتكامل المعلومات من خلال هذه المنظومة وان تكون المعلومات مدققة ويتم تحديث البيانات أول بأول مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتوفير سبل الدعم اللازمة لنجاح المنظومة لما لها من أهمية فى تحديد الاحتياجات العاجلة بكل قطاع ورصد احتياجات المواطنين وسرعة تلبيتها .

Advertisements

وأشار المحافظ ان المنظومة تشمل قطاعات السكان و الصحة والإسعاف والتعليم و مياه الشرب والصرف الصحى و العشوائيات و الكهرباء والغاز والتليفونات والطرق والإسكان والتضامن الاجتماعى و التموين وقد تم الاتفاق على اختيار اهم القطاعات للبدء فى بناء المنظومة كمرحلة أولى وهى:"الصحة والسكان والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والعشوائيات" وبعد نجاح هذه القطاعات فى المنظومة يتم تعميمها على باقى القطاعات .

ومن جانبه أكد اللواء محسن شورى رئيس الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق ان العمل بدء بالفعل بسلسلة من ورش العمل بين وزارة التخطيط والاجهزة المعلوماتية بالمحافظة وورش عمل داخلية بين الجهات المعلوماتية داخل المحافظة وبعضها وقد امتدت على مدار الــ 3 اشهر الماضية وتم التوافق على شكل هيكل بناء المنظومة ونوعية المعلومات وتصميم نماذج لها بالشكل الذى يضمن توحيدها وتدفق البيانات بصورة الية منظمة .

وأكد على التدقيق فى المعلومات وتحديد مصادر بكل جهة مشتركة فى المنظومة ومراجعة البيانات الواردة من المصادر قبل ادراجها بالمنظومة والحفاظ على سرية المعلومات من خلال شبكات الكترونية وبرامج حماية ونماذج موحدة لكل نوع للمعلومات بين المصدر والمنظومة .