شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا توماس أسقف القوصية يجرد كاهنًا من كهنوته لسوء سلوكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، عن تجريد القس يوناثان نصحى عجبان عبد القادر، وعودته إلى الاسم العلماني، "حسام نصحى عجبان عبد القادر". وأشار أسقف القوصية، خلال بيان أصدره، إلى أن تجريد القس يوناثان نصحى جاء لعدم الالتزام بالواجبات الكنسية وتورطه فى أعمال وتصرفات لا تليق بالكهنوت. Advertisements IMG_7673

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانبا توماس أسقف القوصية يجرد كاهنًا من كهنوته لسوء سلوكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.