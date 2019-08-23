شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الانبا ماركوس يكلف كاهنًا جديدًا بالخدمة في كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الانبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري أمس صلوات سيامة (تكليف بالخدمة) كاهن جديد للخدمة بكنائس ومذابح قرى كفرالشيخ.

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جاء ذلك خلال صلوات القداس بكنيسة سخا الأثرية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الدكتور بولس سلامة كاهنًا عامًا باسم القس يوسف، يأتى

ذلك لأول مرة في عصر الأنبا ماركوس بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، منذ تجليسه أسقفًا على كرسيها في شهر نوفمبر من العام الماضي ، وشارك في الصلوات لفيف من كهنة محافظة كفر الشيخ.