شكرا لقرائتكم خبر عن "الميكانيكا والكهرباء" تستعد لاستقبال موسم السيول بصيانة محطات رفع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، عن أنه يتم متابعة أعمال التشغيل لجميع المحطات وخاصة محطات غرب ووسط وشرق الدلتا والوصول بتشغيل المحطات للمناسيب الآمنة والسيطرة على ارتفاع المناسيب والتاكد من جاهزيه جميع وحدات لطوارئ التابعة للمصلحة لمجابهة الامطار والسيول.

وقال التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال العمرات والصيانه بالمحطات على مستوى الجمهوريه بواقع (28) عمرة بمحطات وورش ومعامل المصلحة بتكلفة 2.5مليون جنيه للمحافظة على المناسيب وتحسين الصرف لزمام 145 ألف فدان والوفاء بالإحتياجات المائية لزمام 110 ألف فدان لإستفادة ما يقرب من 1150 أسرة تخدمها المحطات التى جرت بها أعمال العمرات .

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وأوضح التقرير أنه تم إصلاح بعض الاعطال الخاصة بالمحركات وصناديق التروس ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض والكنترول ببعض المحطات التابعة للمصلحة و تصنيع اعمدة وكراسى جديدة بالورش المركزية بكوم امبو كما تم اختبار اجهزه الوقايه للوحات الجهد المتوسط والمنخفض لمحطه إسنا 3 ولوحات الجهد المتوسط لعائمات اسوان بمقر شركه ABB وعمل عمرة كاملة لوحدة الطوارئ رقم 3 وعمل صيانة للوحدة رقم 2 بمحطة طوارئ بحر البقر اصلاح وتشغيل وحدة الطوارئ تصرف 2 م3 / ث بمحطة بلبيس قبلي و تحميل وتحريك وحدة طوارئ ثابته كهرباء تصرف 1 م3 / ث رفع 12 م كاملة بالمشتملات الي محطة 1 الرى السطحى التابعة لمحطات ناصر بغرب الدلتا .

وقال التقرير إنه تم الانتهاء من أعمال تبطين حوض الطرد وأعمال مباني الطوب الوردي للواجهات حوض المص وأعمال الحفر لديل حوض المص عمليه انشاء محطه المراشده الجديدة والانتهاء من البياض الخارجى للواجهات وأعمال الكهرباء الداخلية و تركيب الزجاج المسلح للشبابيك والباب و تركيب الجارجورى وعامود الصرف كما تم الانتهاء من تغطية بيارة السحب بالصاج بمحطة القبليه 2.

كما تم الانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح بنى سويف وازالة حالة تعدى عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل وتم إرجاع الشئ لأصله.

