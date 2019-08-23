شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الكاتدرائية يستضيف القس موسى رشدى فى احتفالية ترانيم كبرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفالية "بينسوتير" للترانيم القبطية بحضور ومشاركة القس موسى رشدى راعى كنيسة الأنبا أنطونيوس بروزرهام - إنجلترا والمُلقب بـ"اللحن الروحانى" وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

كما يشارك فى تقديم بعض الترانيم المرنمة مونيكا لمعى وكورال صوت الراعى بقيادة المايسترو چان بشرى، تقدم فقرات الحفل الإعلامية سارة نجيب ،وإخراج رامى نبيل.

وأوضح القس موسى رشدى أن اختيار اسم "بينسوتير" للاحتفالية يعود إلى كلمة قبطية تنقسم لجزئين"بين" ضمير ملكية للجمع و"سوتير" تعنى مخلص فتعنى الكلمة بجزئيها "مخلصنا".

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وأضاف أن الاحتفالية تتناول فكرة الإشارة إلى حياة ربنا يسوع المسيح وعمله الخلاصى وذلك من خلال بعض الترانيم والألحان التراثية القبطية التى وردت فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية فى بعض الأعياد السيدية.

تطرقت الترانيم التى ستقدم فى الحفل لعدد من المناسبات مثل دخول السيد المسيح أرض مصر وموضوع التجسد الإلهى وبالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سوف تقدم ترانيم للسيدة العذراء مريم إشارة إلى دورها .

وقال القس موسى عن نوعية الترانيم المقدمة:" الاحتفالية ستضمن عدد من الالحان القبطية الكنسية مثل لحن "بيچينمسي"، ولحن"إيبارثينوس"، بالإضافة إلى تقديم بعض الترانيم المنتشرة التى قيلت فى فيلم نسر البرية عن سيرة وحياة القمص فلتاؤس السرياني، كلها تدور حول العمل الخلاصى فى حياتنا"

وفى ختام حديثه قال:" إن الهدف من تقديم مثل هذه الاحتفالات هو أن تقدم الترانيم فى صورة أكثر احترافية حيث أن كل الترانيم مكتوبة بالنوتة الموسيقية ويقود الأوركيسترا الموسيقار چان بشرى ومعه مجموعة من العازفين المتخصصين، كل ذلك بهدف تقديم صورة راقية متكاملة لخدمة الترانيم فى الكنيسة"