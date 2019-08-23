البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس موسى رشدى كاهن الكنيسة القبطية بإنجلترا وذلك بالمقر الباباوى مساء أمس.
خلال اللقاء شرح الكاهن القبطى للبابا تواضروس فكرة مهرجان بينسوتير الذى يفتتحه بمسرح الكاتدرائية اليوم وهو مهرجان متخصص فى الألحان القبطية والتراثية يقدم ألحان الكنيسة فى المناسبات المختلفة مثل عيد دخول المسيح مصر وألحان السيدة العذراء بالتزامن مع عيدها الذى احتفل به الأقباط أمس.
من جانبه أشاد البابا تواضروس بفكرة المهرجان التى تعيد اللحن القبطى والكنسى للأذهان بصورة احترافية معاصرة تجمع بين التقليد الأرثوذكسى وتستفيد من التطور التكنولوجى.
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