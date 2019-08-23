شكرا لقرائتكم خبر عن "جولات سياحية مش تقليدية".. سائحون يزورون سوق الخضار والأسماك بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رغبة منهم لتغيير قوالب الزيارات السياحية الثابتة، والاقتراب من الحياة الطبيعية بالشوارع المصرية، قرر عدد من السائحين فى زيارة عدة مناطق غير تقليدية بمدينة الغردقة، كان من بينها: سوق الخضار، وسوق السمك، والذى حاز كلا منهم على إعجابهم، والتقطوا مجموعة من الصور مع الخضراوات الطازجة، والأنواع المختلفة من الأسماك المعروضة.

وأبدى السائحون، اعجابهم بطرق عرض وبيع الخضراوات والفواكه بالأسواق، والتى لم يعتادوا على رؤيتها فى بلادهم، خاصة لوجود بعض المحاصيل غير موجودة لديهم، مثل: الملوخية، والبامية، ومحشى الباذنجان، والكرنب، وعقب إنهاء جولتهم بالأسواق اتجهوا إلى زيارة قرية الصيادين، وورش صناعة السفن، وصيانتها.

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