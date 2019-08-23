كيف يقود السيسى ثورة فى المحليات؟.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أهم كلمات الرئيس لإحداث تغيير جذرى فى نظام الإدارة المحلية.. كيف يقود السيسى ثورة فى المحليات؟.. إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقى ونمكن الشباب فلابد من إنجاز انتخابات المحليات.. أنا ضد الفوضى والإهمال.. محدش يتعرض للدولة فى مصلحة المواطنين.. أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ أهم كلمات الرئيس لإحداث تغيير جذرى فى نظام الإدارة المحلية.. كيف يقود السيسى ثورة فى المحليات؟.. إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقى ونمكن الشباب فلابد من إنجاز انتخابات المحليات.. أنا ضد الفوضى والإهمال.. محدش يتعرض للدولة فى مصلحة المواطنين.. أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد ـ «بلومبرج»: دليل على انخفاض معدلات التضخم وقوة واستقرار العملة.. 5 أسباب وراء قرار البنك المركزى بخفض الفائدة.. تراجع التضخم والبطالة وزيادة النمو وهبوط أسعار النفط عالميا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى ـ مصر مع «السبع الكبار» فى قمة ال »G7« بفرنسا.. السيسى يصل مدينة بياريتز اليوم للمشاركة فى قمة «التحديات الاقتصادية والمالية » تلبية لدعوة ماكرون الرئيس يلتقى الزعماء والمسؤولين.. والاقتصاد العالمى وتعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم والشراكة مع أفريقيا أبرز الجلسات ـ الحكومة تستعد لانطلاق مؤتمر «أفريقيا» بالعاصمة الإدارية نوفمبر المقبل.. المؤتمر يحمل شعار «استثمر فى أفريقيا» ويعقد تحت رعاية السيسى وبحضور رؤساء ووزراء أفارقة و 2000 من رجال المال والأعمال Advertisements ـ انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات اليوم بحد أدنى 50%.. أماكن شاغرة بالكليات التكنولوجية والنظرية والتربية النوعية والرياضية.. والتعليم تحذر المدارس الخاصة من رفع المصروفات ـ رجال اليد يواجهون زامبيا فى التصفيات اليوم.. مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ـ ميتشو يقود الأبيض لأول مرة وسط 10 آلاف مشجع.. الزمالك فى مهمة استعراضية أمام ديكاداها الصومالى ـ حبس نجل نبيل شعث 15 يوماً بتهمة الانضمام لخلية الأمل ـ تحذيرات مشددة للمدارس الخاصة من تحصيل أية زيادات فى مصروفات العام الدراسى الجديد.. «التعليم» تؤكد ضرورة التزام المدارس بالشرائح المقررة قانوناً وتحصيل القسط الأول مع بداية العام الدراسى وليس قبل هذا التوقيت



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