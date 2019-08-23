شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الإسرائيلى ينشر صورة مجندة إسرائيلية قتلت بانفجار عبوة شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة المجندة الإسرائيلية التى قتلت، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة قرب مستوطنة دوليف شمال رام الله. وأكد التليفزيون الإسرائيلى توجه مروحيتين عسكريتين لتمشيط غرب رام الله بحثا عن مركبة يشتبهون أنها ألقت عبوة ناسفة أدت لمقتل مجندة وإصابات خطيرة فى صفوف المستوطنين. وقالت مصادر إسرائيلية - بحسب وكالة معا الفلسطينية - إن جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة. Advertisements من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى في بيان له إن الإصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة "دوليف" بالقرب من رام الله.

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