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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد.

 

 

 


 

 

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات . وعيار 21 يسجل 703 جنيها للجرام

 

 

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات الاسبوع المقبل

 

 

الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد

 

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السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل

 

 

فقدان 30 راكبا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة شواطئ جزيرة جاوة الإندونيسية

 

 

حبس نجل نبيل شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لخلية الأمل

 

 

الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

 

 

أيمن حفنى خارج مران الزمالك لليوم الثانى بعد اقترابه من المقاصة

 

 

والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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