فيديو.. حاج يروى ظمأ قطة أثناء بحثها عن الماء بمحيط المسجد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حاج على أن يروى ظمأ قطة وقفت تبحث عن الماء بمحيط المسجد النبوي، حيث جهز كمية من مياه زمزم داخل "كوباية بلاستيك"، ووضعها على الأرض لتشرب منها القطة. Advertisements وتتوفر صنابير مياه زمزم بمحيط المسجد النبوي بكثرة، حيث يحرص الحجاج على الشرب منها.

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