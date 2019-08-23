شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد "الننى" أنه ليس للمدير الفني للنادى او إدارة النادى الحق فى استبعاده أو التخلى عنه نظرا لارتباطه بعقد مدته 3سنوات مع النادى.

وأوضح ان هناك مساعى للانتقال لصفوف أحد الأندية أخرى لاستكمال مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن نجله كان يخوض المبارايات مع فريقه فى عهد "فينجر"، وأنه قدم أداء جيدا، لكن المدرب الجديد له تفكيره الخاص ووجه نظر اخرى، ويسعى لاستقدام لاعبين آخرين.

Advertisements

وأكد أن محمد الننى لاعب له حجمه، مضيفا: رغم رغبه المدير الفني فى مغادرته للفريق إلا أنه يتكلم عنه جيدا، مؤكدا أن نجله تلقى عروضا من أنديه لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد الاستقرار على الفريق الذى قد ينتقل له اللاعب.



