شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن فندق استضافة الكلاب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور فتحي سلمي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، تشكيل لجنة من الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق وعدد من الجهات المختلفة؛ لفحص الفندق الذي يستقبل الكلاب، للإقامة، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر؛ بفحص هذا الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة.

وأضاف «سلمي» أن هذا الفندق لم يتقدم باي أوراق إلى الطب البيطري والمحافظة لاستخراج رخصة تشغيل؛ مشيرًا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسؤولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها ذلك الفندق.

من جانبه أكد الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، أن الفندق حصل على تراخيص من النقابة وتقدم بطلب الترخيص لهيئة الخدمات الببيطرية وفي انتظار وصول لجنة مختصة لمعاينة الفندق وإصدار باقي التراخيص.