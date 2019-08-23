"القوى العاملة": 286 جزار تقدموا للعمل بإحدى الدول الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تقديم 286 جزار دواجن للعمل بدولة خليجية براتب ومزايا مجزية، وفقا لإعلان الوزارة عن قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي هذه المهنة.

وذكرت الوزراة - في بيان اليوم - أنه من المقرر أن تقوم لجنة من الشركة الطالبة للوظيفة بالحضور إلى لقاهرة يومي 15 و16 سبتمبر المقبل لإجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليه الشروط.

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وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستخطر المتقدمين تليفونيا للحضور لإجراء الاختبارات من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف الوزارة.

وكان الوزير قد أعلن عن فتح باب قبول طلبات 100 جزار دواجن بإحدى دول الخليج، بمرتب أساسي للمهنة بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، بالإضافة لتوفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط في المتقدم خبرة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.