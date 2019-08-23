"إيرباص": نجاح أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

قالت شركة مصر للطيران، إن شركة إيرباص أعلنت اليوم الجمعة نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز " A220 – 300 " المقرر تسليمها خلال الأسابيع المقبلة وذلك في خط التجميع النهائي للطائرات في ميريبل في كندا.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أن هذه الطائرة تعد الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران، ضمن صفقة تعاقدت عليها الشركة في إطار تحديث أسطولها.

يوفر هذا الطراز للركاب 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وتدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.

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ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة.

بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20بالمائة على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).

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