بالصور.. افتتاح معرض الكتاب الأول في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتح مساء أمس، معرض الكتاب الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة مطروح، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

افتتح المعرض الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبًا عن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح و لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة.

يأتي المعرض هذا العام في إطار إعلان وزيرة الثقافة، محافظة مطروح عاصمة الثقافة لعام ٢٠١٩، وخطة الوزارة لإقامة معرض الكتاب بالمحافظات المختلفة وإتاحة الكتب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.

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يشارك في المعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة ودار المعارف، ويضم المعرض أحدث الإصدارات في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها قطاعات وزارة الثقافة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.

وعلى هامش المعرض أقيم عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة قدمت من خلاله تابلوهات "الجية، السامر، الترحيب، الكف"، كما قدم فريق الموسيقى العربية للفرع "تحت الإنشاء" مع الفنان محمد مصطفى عرض فني متميز.

وبالتزامن قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرض فني تضمن مجموعة من الاستعراضات والتابلوهات الفنية على مسرح الشاطئ بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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