كشف غموض سرقة ٤٣ ألف جنيه من داخل كافيه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة النزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من مدير مالي بكافيه كائن بشيراتون دائرة القسم؛ باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه محل عمله؛ ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم بدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، لكشف غموض الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج.ع" عامل بالكافية ومقيم الوايلى الكبير دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

Advertisements

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وأحمد حيدر ومحمد يحيى وأحمد السرساوي، ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بسرقة المضبوطات بأسلوب المفتاح المصطنع؛ وأقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المُبلغ، واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة وأستولى على المبلغ المالي المشار إليه.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء نشأت البنان، مساعد فرقة الشرق، والرائد محمد معاذ، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.