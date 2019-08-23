القبض على موظف هارب من "المؤبد" بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على موظف هارب من تنفيذ حكم صادر ضده بالسجن المؤبد.
تمكن الرواد أحمد عبد الله ومحمد صلاح ومحمود سويف ورفعت الخولي ضباط مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "م.م" موظف والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11953/749 لسنة 2018م عابدين " اختلاس " والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 19/2/2019م.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث بالحكم الصادر ضده اقر به.
تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق، حكمدار القاهرة، بإحالة المتهم إلى النيابة المختصة.
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