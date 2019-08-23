ارتكب 44 واقعة سرقة.. أمن العاصمة يلقي القبض على "حرامي السيارات" بالقاهرة الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات بمنطقتى التجمع الأول والخامس بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وضبط الخارجين على القانون.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام "مسجل شقى خطر سن33- مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة"..بإرتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتابعت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 44 حادث بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة التجمع "الأول ، الخامس" ، وأرشد عن المسروقات لدى عميله (مالك شركة بيع أجهزة كمبيوتر محمول"لاب توب" - مقيم بالعمرانية بالجيزة"سيئ النية").

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تم ضبطه وبمواجهته إعترف بما جاء بأقوال المتهم ، وتم بإرشاده ضبط (33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد - 3 هاتف محمول -2جهاز تابلت).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.