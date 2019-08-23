مصادر: نجل "نبيل شعث" محبوس على ذمة قضية "خلية الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قالت مصادر مطلع، إن نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، محبوس احتياطياً منذ عده أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُنشئت خلافًا لأحكام القانون.

وأضاف المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات لـ الخليج 365، الجمعة، أن القضية المتهم فيها "رامي شعث" معروفة بـ "خلية الأمل" بها عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين، تقرر حبسهم احتياطياً على ذمة ذات القضية، منذ عدة أسابيع.

يذكر أن محكمة الجنايات، أيدت في وقت سابق قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "خلية الأمل"، ومنعهم من التصرف فيها، بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.

ومنسوب للمتهمين، في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وأعلنت أسرة "شعث" في بيان لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، أن رامي شعث- يحمل الجنسية الفلسطينية والمصرية- تم إلقاء القبض عليه على ذمة قضية "خلية الأمل".