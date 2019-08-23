أخبار مصر | فيديو كارثي.. وصلة رقص خلال درس خصوصي بمركز تعليمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو كارثي.. وصلة رقص خلال درس خصوصي بمركز تعليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار مقطع فيديو تم تصويره بأحد الدروس الخصوصية بمركز تعليمي، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رقص المعلم مع طالبة على أغانى شعبية، أثناء تشغيل الـ"دى جي".

وكتب على الفيديو الذي انتشر بكثرة: "علشان كده بنقول تطوير التعليم، علشان كده موافقين على إجراءات الوزير.. علشان كده بنطالب بتغير المناهج وتعتمد على الفهم مش الحفظ والطبل والرقص..علشان تنتهى الظاهرة دي، علشان ينتهي زمن الراقصين والرقاصات.. كباريهات التدريس، حسبى الله ونعم الوكيل فيكم بجد شوهتوا التدريس والمدرسين والعيب كمان على أولياء الأمور..لأنهم بيجرو ورا الشهرة".