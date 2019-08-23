أخبار مصر | نجم طائرة الأهلي يحتل صدارة هدافي مونديال ناشئي الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم طائرة الأهلي يحتل صدارة هدافي مونديال ناشئي الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل عبد الرحمن الحسيني لاعب المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة، صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للنقاط برصيد 69 نقطة، بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

وقدم ناشئ الأهلي أداء مميز خلال البطولة حتى الآن، وقاد "الفراعنة" للفوز في كل اللقاءات السابقة.

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واستطاع منتخبنا الوطني الفوز في لقاءاته السابقة بالمجموعة على حساب كلًا من "ألمانيا - الأرجنتين - اليابان".

ومن المقرر، أن يختتم منتخبنا الوطني لقاءته في الدور التمهيدي غدًا بمواجهة نظيره المكسيكي.