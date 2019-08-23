أخبار مصر | تصل لـ41.. الأرصاد تعلن عن طقس السبت ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ41.. الأرصاد تعلن عن طقس السبت ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فهى كالتالى: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.