أخبار مصر | ختام فاعليات المعسكر التدريبي "قوتنا فى شبابنا" لتنمية العمل التطوعى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فاعليات المعسكر التدريبي "قوتنا فى شبابنا" لتنمية العمل التطوعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المعسكر التدريبى لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق علي مستوي الجمهورية تحت عنوان "قوتنا فى شبابنا ".

وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب، حيث استمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندرية، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبمشاركة 160 شاب وفتاة من القيادات التطوعية يمثلون 25 محافظة، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه على مدار الأربعة أيام الماضية شهد المعسكر التدريبي جلسات لتطوير قدرات الشباب والفتيات المتطوعين في مجالات تصميم المشروعات والإعلام الاجتماعي والاتصال، وكذلك التدريب علي النسخة المطورة من دليل عمل المتطوعين للوقاية من الإدمان "اختار حياتك" "نسخة 2020"، لافتا إلى أن تجربة التطوع في الصندوق تجربة ملهمة ومدروسة بعناية ولا تدار بشكل عفوي.

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حيث إن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ بالتأهيل لهم وأن برامج التأهيل والتدريب لروابط التطوع بالصندوق مستمرة وفي تطور دائم، ووصلت لدرجات علمية متميزة من خلال إطلاق دبلوم مهني بجامعة القاهرة لتأهيل الشبل للاضطلاع بدورهم في خفض الطلب علي المخدرات بأحدث الأساليب العلمية، كما إن التطوع لا يعني بأن تكون المشاركة في الأعمال الهامشية بل يضرب الصندوق في هذا مثالاً يحتذي به، فنجد شباب المتطوعين يصيغون جنباً إلي جنب مع كوادر الصندوق سياسات مواجهة مشكلة المخدرات علي صعيد خفض الطلب و يد المتطوعين تسبق الجميع في تنفيذ برامج الصندوق المختلفة.

وأوضح عثمان، إن إدارة الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق علي خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبرته العملية والعلمية بجانب ان تجربة التطوع تخضع لتقييم علمي مستمر، وسيشهد اليوم العالمي للتطوع في ديسمبر المقبل إطلاق نتائج دراسة متكاملة حول تجربة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار "عثمان" إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتي يوليو 2019 تمكن الشباب المتطوعين لدى الصندوق من رفع وعي 1.5 مليون طالب و طالبة بأضرار تعاطى المخدرات في 10 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات واستهداف أكثر من 250 مركز شباب علي مستوي الجمهورية، وكذلك تنفيذ مبادرات متنوعة استهدفت الفئات المختلفة من المجتمع استفاد منها أكثر من 500 ألف بجانب المساهمة في تقديم خدمات العلاج لـ١١٦ ألف مريض إدمان تقدموا لطلب العلاج من خلال الخط الساخن الذي يسهر عليه كوادر تطوعية متميزة ومؤهله علي مدار الـ ٢٤ ساعة.

وأعلن عثمان عن اختيار الصندوق لعدد "10 مشروعات وقائية" رائدة صممها الشباب خلال جلسات المعسكر بأنفسهم وأن هذه المشروعات سينفذها الشباب فى 10 محافظات مختلفة جميعها تعتمد على مكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان، لافتا إلى أنه لأول مرة يقوم الشباب بتصميم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلي ديسمبر من العام الجاري وقام مساعد الوزيرة بتكريم الشباب المشاركة فى المعسكر والمشروعات الفائزة.