أخبار مصر | 10 معلومات.. تعرف على صندوق "عطاء" المطروح للاكتتاب نهاية ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 معلومات.. تعرف على صندوق "عطاء" المطروح للاكتتاب نهاية ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعي.

وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إنه خلال الاجتماع تم عرض نشرة اكتتاب صندوق عطاء وفقا لآخر المستجدات مع المستشار القانوني والهيئة العامة الرقابة المالية وعرض آخر المستجدات بخصوص العقود القانونية مع البنوك متلقية الاكتتاب، كما تم استعراض مقترحات تسويق وثائق الصندوق و اعتماد ميزانية للتسويق والدعاية هذا وسوف يتم طرح وثائق اكتتاب الصندوق نهاية الشهر القادم.

وننشر تقريرا معلوماتيا يضم أهم المعلومات حول الصندوق في 10 نقاط:

1_ هو صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

2_ يشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

3_ يبلغ رأس المال المبدئى له 200 مليون جنيه ويهدف إلي تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

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4_ دعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

5_ تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

6_ تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم.

7_ المساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم.

8_ المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية.

9_ تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

10_ تمويل قوافل طبية للقري التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.