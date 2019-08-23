أخبار مصر | محافظ القاهرة يفاجئ أحياء السلام والمرج وعين شمس والزيتون‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يفاجئ أحياء السلام والمرج وعين شمس والزيتون‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جولاته المفاجئة للأحياء قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة ميدانية بأحياء السلام أول والمرج وعين شمس الزيتون للوقوف علي حالة النظافة بها ورفع الاشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة.

أصدر خلالها تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو مخلفات وإزالتها أول بأول كذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات صباحا ومساءا لرفع الباعة الجائلين وتطبيق القانون عليهم بكل حزم وخاصة علي المحاور الرئيسية والميادين.