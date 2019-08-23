أخبار مصر | طرح صندوق "عطاء" للاكتتاب نهاية الشهر القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرح صندوق "عطاء" للاكتتاب نهاية الشهر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعي.

وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إنه خلال الاجتماع تم عرض نشرة اكتتاب صندوق عطاء وفقا لآخر المستجدات مع المستشار القانوني والهيئة العامة الرقابة المالية وعرض آخر المستجدات بخصوص العقود القانونية مع البنوك متلقية الاكتتاب، كما تم استعراض مقترحات تسويق وثائق الصندوق و اعتماد ميزانية للتسويق والدعاية هذا وسوف يتم طرح وثائق اكتتاب الصندوق نهاية الشهر القادم.

Advertisements

وصرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق و هو صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

يبلغ رأس المال المبدئى له 200 مليون جنيه ويهدف إلي تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

هذا بالإضافة إلي تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية ، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة و تمويل قوافل طبية للقري التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.