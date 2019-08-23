أخبار مصر | الاتحاد العربي الأفريقي للتنمية يدعم وينضم لمبادرة مصر فى إفريقيا

أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف، أن الاتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة برئاسة المستشار إبراهيم عويضه أعلن عن انضمامه ودعمه لمبادرة مصر في قلب إفريقيا والمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية.

صرح رفعت النجار أمين لجنه الدراسات وتنفيذ المشروعات ومتابعه شئون إفريقيا للاتحاد أن الهيئة العليا للاتحاد العربي الأفريقي للتنمية المستدامة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة مبادرة مصر في قلب إفريقيا التي ستكون نقطة انطلاق قوية للدخول إلي الأسواق الأفريقية في المرحلة المقبلة.