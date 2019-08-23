أخبار مصر | التضامن: عودة 2006 من الحجاج لأرض الوطن اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: عودة 2006 من الحجاج لأرض الوطن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع وزيرة التضامن الأجتماعي، رحلات عودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، أنه من المقرر أن يشهد اليوم الجمعة، عودة 2006 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية حيث سيتم تفويج 991 حاجا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى القاهرة وبرج العرب من محافظات الاسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح، بينما سيفوج مطار المدينة إلى القاهرة ١٠١٥ حاجا من محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى لتفويج 12 ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

وأضاف عبد الموجود كما ستتواصل التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث سيتم تفويج 1050 حاجا من مكة الى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

جديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.