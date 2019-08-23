مصر | "ماعنديش غيرها".. مفاجآت في تحقيق النيابة مع سيدة وابنتها يمارسان الدعارة بالسيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماعنديش غيرها".. مفاجآت في تحقيق النيابة مع سيدة وابنتها يمارسان الدعارة بالسيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية التحقيق مع سيدة وابنتها وفتاة أخرى، لقيامهن بممارسة الدعارة داخل شقة.

كما استمعت النيابة الى أقوال الأم المتهمة حيث اعترفت بشرائها شقة فى منطقة السيدة زينب للقيام فيها بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، وأضافت المتهمة أنها كانت منذ سنوات تعمل فى الأعمال المنافية للآداب، قائلة: ماكنش عندى شغلانه تانية غير دى أصرف منها، وأضافت أنها عندما تزوجت كان لا يوجد لديها خيار آخر لتنفق على نفسها وابنتها سوى هذه المهنة، وقالت المتهمة إن لديها ابنة واحدة وأنها تعمل مثلها.

البداية كانت عندما وردت معلومات لمباحث الآداب مفادها تردد راغبى المتعة الحرام على شقة بمنطقة السيدة زينب لممارسة الرذيلة مع الساقطات وبعمل التحريات دلت أن ربة منزل تدير شبكة دعارة مكونة من ابنتها وفتاة أخرى ويمارسون الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

وتم مداهمة الشقة وضبطهن وبصحبتهم راغبى متعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام وتم إخلاء سبيل راغبى المتعة.