مصر | حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالنزهة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالنزهة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة بحبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة النزهة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة أثناء مرورها بشارع عمار بن ياسر دائرة القسم من ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات يتكون من "رجب. ع. ت" سن 35 عاطل ومقيم مركز إطسا الفيوم والسابق اتهامه في قضيتين سرقة اخرهما سرقة سيارة "والثانى "صالح. س. ع" سن 31 عاطل ومقيم منشية طنطاوي، مركز سنورس الفيوم والمطلوب التنفيذ عليه في قضية والمقضي فيها بالحبس 6 شهور.

وتم ضبطهما حـــال استقلالهما السيارة رقم أ ن ق 846 ماركة هيونداي إلنترا حمراء اللون موديل 2016م "بدون ترخيص" وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، 2 مفك، قطع بوجيهات، مفتاح انجليزي، واير، سلاح ابيض " كتر".

وبسؤالهم عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها بإسلوب " كسر الزجاج والمفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع أمكن التوصل إلي مالك السيارة وتبين انه يدعي محمد احمد محمود احمد سن 34 مستخلص جمركي ومقيم 34 شارع عبد الهادي خطاب دائرة قسم شرطة عين شمس تم تحرير محضر وتوالت النيابة التحقيقات.

