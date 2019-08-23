مصر | حبس متهم بحيازة مخدر "الاستروكس" بمنطقة النهضة 4 أيام

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أمرت نيابة السلام بحبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بمنطقة النهضة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث بقسم شرطة السلام ثان أن المتهم هو "م. م"، عاطل، واعترف المتهم أمام النيابة بحيازته كمية من مخدر الاستروكس، بقصد الترويج والكسب غير المشروع منها.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عاطل بترويج وبيع مخدر الاستروكس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.