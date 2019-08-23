مصر | حبس صاحب مخبز 4 أيام لاتهامه بسرقة 52 طن دقيق مدعم بعين شمس

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أمرت نيابة عين شمس حبس صاحب مخبز 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامة بالاستيلاء على 52 طن دقيق مدعم في مخبز بعين شمس.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام صاحب مخبز بلدية بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم.

وتوجهت قوة من رجال المباحث إلى مقر المخبز وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبالفحص تبين أنهم استولى على 52 طن دقيق وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية،تم تحرير محضر بالواقعة، وتوالت إلى النيابة العامة التحقيقات.