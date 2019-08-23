مصر | "يحرق زوجته وأخرى تقتل حماها وابن يقتل والده".. 8 جرائم مأسوية خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يحرق زوجته وأخرى تقتل حماها وابن يقتل والده".. 8 جرائم مأسوية خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة القاهرة الأسبوع الماضي عدة حوادث مأساوية في مختلف المناطق وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أهم هذه الحوادث:

بعد ذبحه والده بشهر وفاة مسجون داخل المحكمة

شهدت محكمة جنوب القاهرة وفاة مسجون بعد شهر واحد من القبض عليه لقتله والده لرفضها إعطاءه أموالا لشراء الهيروين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده وفاة متهم في قضية قتل متأثرا بإصابته بغرغرينا وبفحص الجثمان تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية بسبب إصابة المتوفي بالغرغرينا وإدمانه للمواد المخدرة.

ربة منزل تقتل حماها بسبب تحرشه الدائم

شهدت منطقة المقطم حادثة بشعة حيث أقدمت ربة منزل على قتل حماها بسبب تحرشه الدائم بها.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بشخص متوفى بعقار بمنطقة الزلزال، وبالانتقال وإجراء المعاينة عثر على جثة ابراهيم. ذ، 66 عامًا، بالمعاش ومقيم بمحل البلاغ في وضع الجلوس بأرضية الصالة يرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح طعني بالصدر، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره على سكين ملوثة بالدماء.

بسؤال زوجة نجل المتوفي منال. أ،25 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت على جثة المتوفى واكتشفت مقتله على النحو المشار إليه ونفت علمها بملابسات الحادث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه وأنها وراء ارتكاب الواقعة بسبب تحرشه الدائم بها، وعرضه ممارسة الرذيلة معها بمقابل مادي.

سقوط سيدة وابنتها يمارسون الرزيلة

كما شهدت منطقة السيدة زينب سقوط سيدة وابنتها وفتاة أخرى وراغبى متعة أثناء ممارستهم الدعارة داخل شقة بالسيدة زينب.

وردت معلومات لمباحث الآداب مفادها تردد راغبى المتعة الحرام على شقة بمنطقة السيدة زينب لممارسة الرذيلة مع الساقطات وبعمل التحريات دلت ان قوادة تدير شبكة دعارة مكونة من ابنتها وفتاة أخرى ويمارسون الرزيلة مقابل مبالغ مالية وتم مداهمة الشقة وضبطهن وبصحبتهم راغبى متعة وتم تحرير محضر بالواقعة.

عامل يحتجز سائق ويتعدى عليه بالضرب

شهدت منطقة المرج قيام عامل بالاشتراك مع 4 آخرين باحتجاز سائق والتعدى عليه بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجته.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقيه بلاغا من ز ف، 39 سنة، ربة منزل بغياب شقيقها من الأم أ ص، 33 سنة، سائق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوجود خلافات بين المبلغ بغيابه وم م ح، 32 سنة، عامل والسابق اتهامه فى القضية رقم 2275 لسنة 2004م عابدين "سرقة متجر" بسبب وجود علاقة غير شرعية بين زوجة الأخير وبين المجنى عليه وأنه وراء واقعة غيابه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها وأقربأنه نظرًا لعلمه بوجود علاقة بين زوجته ي م، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم وبين المجنى عليه قام على أثرها بتطليقها فخطط للانتقام منه وخطفه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض وفى سبيل ذلك استعان بكل من ا ه، 32 سنة، فني تبريد وتكييف، ا ع، 34 سنة، محاسب ومقيم بذات العنوان، ر م، 37 سنة، عامل، أ م، 19 سنة، عاطل لتنفيذ مخططه وبتاريخ الواقعة قام المتهمين باستدراج المجنى عليه لورشه دعاية وإعلان ملكه بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وفور وصوله قاموا باحتجازه داخل الورشة والتعدي عليه بالضرب، وباستهداف الورشة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبصحبتهم المجنى عليه ومكبل اليدين والقدمين وبه إصابات عبارة عن ( جروح سطحية متفرقة بالرأس والوجه وكدمات متفرقة بالجسم ) وعثر بداخل الورشة على المضبوطات التالية: ( حبل، شومة ) وكذا بنطال، تشيرت ملوثين بالدماء "خاصين بالمجني عليه".

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الامن بتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

عاطل يقتل زوجته ويشعل النار بها لشكه فى سلوكها

وفى منطقة السلام قام عاطل بقتل زوجته بطريقة بشعة لشكه فى سلوكها.

Advertisements

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان، مفاده تلقيه بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها فى قضية مخدرات" مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها.

وعقب ذلك أحضر الزوج كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسن يقتل زوجة ابنه بسبب خلافات بينهم

وفى منطقة المقطم قاما مسن بقتل زوجة نجله، لخلافات بينهم.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة، وتبين أن حماها وراء قتلها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شاب يلقى مصرعه غرقا فى مياه النيل

وفى منطقة حلوان شهدت واقعة مؤسفة حيث لقي شاب في مقتبل العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقًا اليوم الاثنين، أثناء السباحة في مياه النيل، برفقة أصدقائه بالقرب من معدية ركن فاروق، بكورنيش النيل بمدينة حلوان.

تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع شاب يدعى "فوزي. ح. س" 17 سنة، يقيم بمنطقة التبين، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، دائرة القسم.

وتبين من التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه برفقة عدد من أصدقائه للسباحة في مياه النيل هربا من حرارة الجو، وذلك بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه مما تسبب في غرقه حيث تمكن زملاؤه من انتشاله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موظف يذبح سائق داخل سيارة أجرة

وفى مصر الجديدة شهدت واقعة بشعة حيث قاما موظف بذبح سائق وحرق جثته داخل سيارة أجرة.

البداية كانت بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بنشوب حريق بسيارة في شارع الشهيد أحمد فتحى كامل بمنطقة ألماظة، بالانتقال تبين احتراق سيارة أجرة، وعندما حاول الأهالي إخماد النيران بها لاحظوا محاولة شاب الفرار من السيارة عقب اشتعال النيران بها، فتمكنوا من الإمساك به لحين وصول الشرطة وتسليمه لها.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن العثور على جثة قائد السيارة مُسجاة على مقعد السيارة الأمامي الأيمن، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الجهة اليمنى، وجروح بالكف الأيمن والأيسر، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض "سكين" ملوث بالدماء، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بمشاهدته للسيارة حال اشتعالها بجوار أحد أعمدة الإنارة فقام بالفرار هربًا خشية انفجارها وحدوث إصابته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم بأنه وراء مقتل قائد السيارة.

ومن خلال إعادة مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تعرضه لواقعة سرقة هاتفه المحمول كرها عنه أثناء سيره بمنطقة سكنه، واختمرت فى ذهنه فكرة استقلال سيارة أجرة وسرقة متعلقات قائدها كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وفي سبيل ذلك قام بشراء سكين والمعثور عليها بداخل السيارة لاستخدامها في الواقعة.

وأثناء سيرهما بمحل الواقعة قام بإشهار السلاح الأبيض، وتهديد المجني عليه للاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات كرهًا عنه، إلا أنه قام بمقاومته؛ فتعدى عليه بذات السلاح محدثًا إصابته التي أودت بحياته.