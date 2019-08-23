شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بإثيوبيا يقيم حفل وداع للقائم بأعمال المكتب الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير أسامة عبدالخالق، سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا والمندوب الدائم لدي الاتحاد الأفريقي حفل توديع لخالد عفيفي حسب النبي القائم بأعمال المكتب الإعلامي بأديس أبابا، في إطار استعداده لمغادرة أديس أبابا قريبا بعد انتهاء فترة عمله، حضر اللقاء أعضاء البعثة المصرية بأديس أبابا.

وألقى السفير بهذه المناسبة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لعفيفي على ما قام به من جهود والتي بذلها خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي تولي فيها مهام المكتب الإعلامي بالإنابة وعلى التعاون المستمر والفعال والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة المصرية الإثيوبية وعلى الصورة المشرفة التي أظهر بها تعاون المكتب مع السفارة لصالح وخدمة ورفعة الوطن الذي كان له أبلغ الأثر في إيصال صوت السفارة إلى الإعلام المسموح والمقروء، متمنياً لعفيفي مزيداً من التوفيق، وقدم سيادة هدية تذكارية لعفيفي.

كما قدم العقيد خالد السيد أحمد ملحق الدفاع المصري بأديس أبابا هدية تذكارية لخالد عفيفي تحمل شعار القوات المسلحة المصرية تثميناً لما بذله من جهود وتفان وإخلاص في العمل والتعاون مع جميع مكاتب البعثة المصرية بأديس أبابا.