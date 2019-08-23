شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُجري 40 عملية قلب مفتوح و3328 غسيل كلوي لضيوف الرحمن خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة السعودية عن قيامها بتقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة 1440 هجريًا لنحو 649690 حاجًا وحاجة.

ونجحت الوزارة في إجراء أربعون عملية قلب مفتوح، و1140 قسطرة قلبية، فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير، بينما دخل 6034 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخِدْمات قدمت مجاناً وبدون مقابل.

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وذكرت الوزارة أن أكثر من مليون وست مئة وتسعين ألف حاجٍّ استفادوا من الخِدْمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

كما شاركت «الصحة» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة «طريق مكة» التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة. وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100٪ لأول مرة.

كما بلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.