شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده» في 23 أغسطس 1983 بشير الجميّل رئيسًا للبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بشير الجميل سياسى وقائد عسكرى لبنانى، وهو الابن الأصغر للزعيم المسيحى بيار الجميّل، مؤسس ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، تلقى بشير تعليمه الجامعى بكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، وفى ١٩٧١ حصل على شهادتى الحقوق والعلوم السياسية، وفتح مكتباً للمحاماة ثم أغلقه مع بداية الحرب الأهلية وتفرغ للعمل العسكرى وتدرج في حزب الكتائب حتى أصبح قائده العسكرى ثم أسس القوات اللبنانية وتولى قيادتها والتى كانت طرفاً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية وفى ١٩٧٦.
تولى قيادة ميليشيات الحزب وكوّن تحالفاً للميليشيات المسيحية المسلحة وبعد دخول القوات السورية في ١٩٧٦ بطلب من رئيس الجمهورية سليمان فرنجيّة اتفق بشير مع زعيم الطائفة الدرزية كمال جنبلاط على توحيد الفصائل اللبنانية لمقاومة انتشارالجيش السورى في لبنان.
كما شكل أيضاً ما يعرف بالقوات اللبنانية الموحدة وترأس مجلس قيادتها واختير عضوا في جبهة الإنقاذ الوطنى التي أسسها الرئيس الأسبق إلياس سركيس والتى كانت تضم الكثير من القادة المسلمين والمسيحيين اللبنانيين، وفى ١٩٨٢ غزت إسرائيل لبنان لاجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية وأدى دعم إسرائيل للقوات اللبنانية عسكرياً وسياسياً لغضب العديد من المسيحيين والمسلمين اليساريين اللبنانيين وفى هذه الأثناء رشح «الجميل» نفسه لمنصب الرئاسة.
و«زي النهارده» في ٢٣أغسطس ١٩٨٢وبسبب كونه المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، تم انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان، وفى سبتمبر ١٩٨٢، وبينما كان يخطب في زملائه أعضاء الكتائب، انفجرت قنبلة في الساعة الرابعة وعشر دقائق عصراً، ما أدى إلى مقتل بشير و٢٦ سياسياً آخر من الكتائب.
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