أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي ريهام سعيد للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا طارئًا لها، غدًا السبت؛ للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا الخير، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدًا، الشكاوى الواردة لها في هذا الشأن، كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد في تمام الثانية ظهر الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى.