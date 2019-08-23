أخبار مصر | مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث المشاركة في تنفيذ استراتيجية 2030‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث المشاركة في تنفيذ استراتيجية 2030‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.

يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة اعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

شدد النائب وهب الله على اهمية تفعيل دور شباب العمال فى دعم الاقتصاد القومى وان الخطة سوف تؤكد على دورهم فى تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية 2030 طبقا لاليات وبرامج محددة يتم تنفيذها بمواقع العمل بالمحافظات.