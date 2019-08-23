أخبار مصر | "المنشآت الفندقية" تصدر تحذيرا لأصحاب القرى السياحية بشأن "المايوه الشرعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنشآت الفندقية" تصدر تحذيرا لأصحاب القرى السياحية بشأن "المايوه الشرعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، قرارا بالسماح بالسيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر.

وحذر "فوزي"، مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وعددًا من المدن السياحية من منع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمامات السباحة بعد تعدد الشكاوى من النزلاء لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.

وعممت الغرفة كتابا دوريا يحمل رقم ٣٠ لمسؤولي الفنادق والقرى السياحية بعدم منع نزول حمامات السباحة بالمايوه الطويل أو ما يسمى بالمايوه الشرعي.

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