أخبار مصر | حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط بأحياء القاهرة الأربعة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط بأحياء القاهرة الأربعة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أحياء القاهرة، نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة.

الحملات تشمل مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والعمل الجماعي للتصدى لكافة السلبيات في شوارع العاصمة بتكاتف اجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة اثناء تنفيذ الحملات المكبرة والنوعية.

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وأعلن اللواء إيهاب عرفة مدير ادارة شرطة المرافق ان الحملات الميدانية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير690 محاضر إشغال طريق و1571 إزالةإدارية و61 محضر إدارة بدون ترخيص و 10 محاضر إعلان بدون ترخيص و45 محضر تلوث بيئة و2 توك توك و تحرير 108 محضر بائع متجول مع رفع 10عربات يد لبيع الخضار و5 عربة كارو وإزالة 12لافتة إعلانية و4 فاترينة لبيع مأكولات و3 عربات فول ، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 20 قرار غلق أدارى ، تم مصادرة الاشغالات وايداعها بمخازن الاحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأشار "عرفة" إلى أن الحملات شملت أحياء المنطقة الجنوبية حى السيدة زينب وحلوان والمعصرة والخليفة والبساتين ودار السلام، أما احياء المنطقة الشمالية التى شملتهم الحملات هي حى حدائق القبة والزيتون والساحل وكذلك إحياء المنطقة الغربيةوهى حي بولاق ووسط والازبكية والموسكى وعلى نطاق المنطقة الشرقية امتدت الحملات لتضم أحياء شرق مدينة نصر وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة وحى غرب مدينة نصر، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية.