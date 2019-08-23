أخبار مصر | محافظ الجيزة: تدشين منظومة معلوماتية متكاملة بالتعاون مع "التخطيط‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تدشين منظومة معلوماتية متكاملة بالتعاون مع "التخطيط‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدشن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، منظومة المعلومات المتكاملة لمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لبناء منظومة معلوماتية متكاملة يتم تعميمها على باقى المحافظات بعد ثبات نجاح التجربة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الهدف من المنظومة هو رقمنه البيانات وتكامل المعلومات من خلال هذه المنظومة وان تكون المعلومات مدققه ويتم تحديث البيانات اول بأول مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتوفير سبل الدعم اللازمة لنجاح المنظومة لما لها من أهمية فى تحديد الاحتياجات العاجلة بكل قطاع ورصد احتياجات المواطنين وسرعة تلبيتها.

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أشار المحافظ إلى أن المنظومة تشمل قطاعات السكان و الصحة والاسعاف و التعليم و مياه الشرب والصرف الصحى و العشوائيات و الكهرباء و الغاز و التليفونات و الطرق و الاسكان و التضامن الاجتماعى و التموين وقد تم الاتفاق على اختيار اهم القطاعات للبدء فى بناء المنظومة كمرحلة أولى وهى (الصحة و السكان و التعليم و مياه الشرب والصرف الصحى و العشوائيات) وبعد نجاح هذه القطاعات فى المنظومة يتم تعميمها على باقى القطاعات.

ومن جانبه أكد اللواء محسن شورى رئيس الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق ان العمل بدء بالفعل بسلسلة من ورش العمل بين وزارة التخطيط والاجهزة المعلوماتية بالمحافظة وورش عمل داخلية بين الجهات المعلوماتية داخل المحافظة وبعضها وقد امتدت على مدار الــ 3 اشهر الماضية وتم التوافق على شكل هيكل بناء المنظومة ونوعية المعلومات وتصميم نماذج لها بالشكل الذى يضمن توحيدها وتدفق البيانات بصورة الية منظمة.

وأكد على التدقيق فى المعلومات وتحديد مصادر بكل جهة مشتركة فى المنظومة ومراجعة البيانات الواردة من المصادر قبل ادراجها بالمنظومة والحفاظ على سرية المعلومات من خلال شبكات الكترونية وبرامج حماية ونماذج موحدة لكل نوع للمعلومات بين المصدر والمنظومة.