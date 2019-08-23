أخبار مصر | فض إضراب 169 عاملا بعد صرف العلاوة والحافز لهم بمصنع في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فض إضراب 169 عاملا بعد صرف العلاوة والحافز لهم بمصنع في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظام العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوي العاملة بالجيزة محمد عيسي ، للانتقال إلى مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية ، لفض إضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم على مطالبهم القانونية التي نص علي القانون.

وبعد جلسة تفاوض مع صاحب المصنع وافق علي صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن حافز إثابة 150 جنيها لكل عامل، وتم فض الإضراب وانتظم العمل الشركة.