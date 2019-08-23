مصر | ضبط 768 بائعا متجولا في حملات لشرطة النقل خلال 3 أيام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 768 بائعا متجولا في حملات لشرطة النقل خلال 3 أيام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وإستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال إستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، فقد أسفرت الجهود خلال الفترة من 1782019 حتى 2082019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط سرقة المهمات المصلحية: تم ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: تم ضبط عدد (39) قضية.

Advertisements

فى مجال غلق المعابر الغير قانونية: تم غلق عدد (129) معبر غير قانونى بالتنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد.

فى مجال ضبط الباعة الجائلين: تم ضبط عدد (768) بائع متجول.

▪ تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.