مصر | حملات مرورية مكبرة بالمناطق والميادين والمحاور

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قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
فى مجال المخالفات المرورية
وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الآتية: -
فى مجال الإشغالات والمرافق
تنفيذ 825 قرار إزالة إدارية.
تحرير "155" محضر إشغال طريق، "83" محضر إدارة بدون ترخيص، "51" محضر تلوث بيئة،"45" محضر بائع متجول، "2" محضر عدم شهادة صحية.
ضبط 7 عربات يد لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات، 4 مركبات "توك توك"، 9 عربات كارو، وتنفيذ 2 حالة غلق إدارى، إزالة 4 لافتات إعلانات، 2 غرزة شاى، 3 إستكمال أعمال إزالة.
فى مجال المخالفات المرورية
ضبط المخالفات الآتية 10 طمس اللوحات، 31 الإنتظار فى الممنوع – "24" تعطيل حركة المرور، 23 ملصقات ومعلقات 143 متنوعة، "100" مخالفة شروط التراخيص، "5" حظر سير النقل، "23" سير بدون رخصة قيادة، "17" بدون رخصة تسيير، "87" تلوث بيئة "إنبعاث أدخنة"– "96" أمن ومتانة – "11" دراجة نارية، "7" مركبات متنوعة، "1954" مخالفة "الكلابش"، "3855" مخالفة مرورية متنوعة، "51" تصالح.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.