مصر | حملات مرورية مكبرة بالمناطق والميادين والمحاور

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وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الآتية: -

فى مجال الإشغالات والمرافق

تنفيذ 825 قرار إزالة إدارية.

قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تحرير "155" محضر إشغال طريق، "83" محضر إدارة بدون ترخيص، "51" محضر تلوث بيئة،"45" محضر بائع متجول، "2" محضر عدم شهادة صحية.

ضبط 7 عربات يد لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات، 4 مركبات "توك توك"، 9 عربات كارو، وتنفيذ 2 حالة غلق إدارى، إزالة 4 لافتات إعلانات، 2 غرزة شاى، 3 إستكمال أعمال إزالة.



فى مجال المخالفات المرورية