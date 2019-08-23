مصر | بسبب خلافات.. عامل يطعن نجلته بمساعدة شقيقها بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات.. عامل يطعن نجلته بمساعدة شقيقها بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة التحقيق، فى واقعة قيام عامل ونجله بطعنهما ابنته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم فى منطقة مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من نقطة شرطة مستشفى قصر العيني بوصول، "نورا.خ." 22 سنة ربة منزل، ومقيمة عزبة أبو قرن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مصابة بعدة طعنات بالظهر والبطن ولا يمكن استجوابها، وتم حجزها بوحدة الرعاية ووضعت تحت الملاحظة.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال إلى المكان وبالفحص وبسؤال زوجها ووالدتها اتهما والدها وشقيقها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، وأضافا بأنه قبل الواقعة اتصل عليها والدها وشقيقها واستدعياها للحضور إلى منزل والدها وعند وصولها قاما بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض ما أدى لإصابتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.